Прямой эфир

Французы больше всего в 2017 году были впечатлены терактами

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Mohammed Mosteghanemi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теракты стали явлением, наиболее впечатлившим французов в 2017 году.

Таковы данные опроса общественного мнения, опубликованные в пятницу, 29 декабря.

Теракты впечатлили более 33% респондентов, сообщает ТАСС.

При этом, по мнению экспертов, теракты создали в обществе атмосферу страха.

На втором и третьем месте по значимости событий — избрание президентов Франции и США — Эммануэля Макрона (29% ответов) и Дональда Трампа (24%).

5 декабря в Берлине разгорелся скандал вокруг открывшейся накануне выставки, посвященной людям, погибшим за свои убеждения, организаторы представили наряду с известными личностями портреты террористов.

Как пишет Guardian, организаторы причислили к мученикам наряду с Сократом и Мартином Лютером Кингом исполнителей теракта во Франции в концерном зале «Батаклан» и пилота одного из самолетов, протаранивших башни-близнецы в Нью-Йорке во время теракта 9/11.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Франции задержаны два человека, подозреваемые в подготовке теракта
Полицейских Нью-Йорка обучат предотвращать теракты на Новый год

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017