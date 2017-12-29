Французы больше всего в 2017 году были впечатлены терактами

Теракты стали явлением, наиболее впечатлившим французов в 2017 году.

Таковы данные опроса общественного мнения, опубликованные в пятницу, 29 декабря.

Теракты впечатлили более 33% респондентов, сообщает ТАСС.

При этом, по мнению экспертов, теракты создали в обществе атмосферу страха.

На втором и третьем месте по значимости событий — избрание президентов Франции и США — Эммануэля Макрона (29% ответов) и Дональда Трампа (24%).

5 декабря в Берлине разгорелся скандал вокруг открывшейся накануне выставки, посвященной людям, погибшим за свои убеждения, организаторы представили наряду с известными личностями портреты террористов.

Как пишет Guardian, организаторы причислили к мученикам наряду с Сократом и Мартином Лютером Кингом исполнителей теракта во Франции в концерном зале «Батаклан» и пилота одного из самолетов, протаранивших башни-близнецы в Нью-Йорке во время теракта 9/11.