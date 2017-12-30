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ИГ взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Египте

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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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Террористы из «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за нападение на церковь в пригороде Каира в пятницу.

Информацию об этом распространил 29 декабря сайт SITE.

Боевик на мотоцикле попытался прорваться через блокпост, завязалась перестрелка, погибли шесть мирных граждан и полицейский, сообщает «РИА Новости».

Злоумышленник был ранен и задержан, при нем обнаружено автоматическое оружие, пять магазинов, 150 патронов и две гранаты.

24 ноября на севере Синайского полуострова произошел взрыв, унесший жизни более 300 человек. Террористы подорвали устройство во время пятничной молитвы в мечети Эр-Рауда.

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