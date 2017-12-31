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При взрыве на похоронах в Афганистане погибли 15 человек

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Фото: REUTERS/Omar Sobhani
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По меньшей мере 15 человек погибли, 14 получили ранения в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом в воскресенье, 31 декабря, передает AFP.

По данным агентства, взрыв прогремел в уезде Хаска Мина во время похорон главы местной администрации.

Портал iz.ru писал о гибели 40 человек при двойном взрыве в столице Афганистана городе Кабуле, которое произошло утром 28 декабря. В результате инцидента, признанного терактом, пострадали более 80 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

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