В Египте четверых террористов казнили за убийство курсантов

Власти Египта казнили четырёх террористов за убийство курсантов.

Сторонники запрещённого в России движения «Братья-мусульмане» в 2015 году забросали автобус, который перевозил учащихся военного вуза, ручными гранатами и самодельными взрывными устройствами.

Тогда в результате нападения погибли трое курсантов, несколько человек получили ранения.

Спустя почти три года, 2 января 2018 года, в одной из тюрем в пригороде Александрии в отношении боевиков была исполнена высшая мера наказания, сообщает телеканала Al-Arabiya.