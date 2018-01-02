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В Египте четверых террористов казнили за убийство курсантов

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Фото: Global Look Press/Amru Salahuddien
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Власти Египта казнили четырёх террористов за убийство курсантов.

Сторонники запрещённого в России движения «Братья-мусульмане» в 2015 году забросали автобус, который перевозил учащихся военного вуза, ручными гранатами и самодельными взрывными устройствами.

Тогда в результате нападения погибли трое курсантов, несколько человек получили ранения.

Спустя почти три года, 2 января 2018 года, в одной из тюрем в пригороде Александрии в отношении боевиков была исполнена высшая мера наказания, сообщает телеканала Al-Arabiya.

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