Главный муфтий Египта запретил биткоин
Главный муфтий Египта шейх Шавки Аллам издал фетву (правовое заключение – прим. iz.ru), которая запрещает операции с биткоином.
По его словам, криптовалюта «запрещена исламом», так как её сопровождают «мошенничество, обман и невежество».
Кроме того, она не контролируется ни одним централизованным органом, отметил шейх.
Его советник Магди Ашор, в свою очередь добавил, что биткоин используется «для финансирования террористов», сообщает Egypt Today.
Несмотря на то, что фетвы муфтия не имеет юридической силы, верующие мусульмане относятся к ней очень серьезно.
В декабре 2017 года светские власти Египта объявили криптовалюту вне закона.