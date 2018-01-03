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Главный муфтий Египта запретил биткоин

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Главный муфтий Египта шейх Шавки Аллам издал фетву (правовое заключение – прим. iz.ru), которая запрещает операции с биткоином.

По его словам, криптовалюта «запрещена исламом», так как её сопровождают «мошенничество, обман и невежество».

Кроме того, она не контролируется ни одним централизованным органом, отметил шейх.

Его советник Магди Ашор, в свою очередь добавил, что биткоин используется «для финансирования террористов», сообщает Egypt Today.

Несмотря на то, что фетвы муфтия не имеет юридической силы, верующие мусульмане относятся к ней очень серьезно.

В декабре 2017 года светские власти Египта объявили криптовалюту вне закона.

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