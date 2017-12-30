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В Церкви нашли сходство между долларом и криптовалютами

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Фото: Global Look Prees/Michael Weber
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Доллар, как и криптовалюты, является «мыльным пузырем», в связи с этим Русская православная церковь не останется в стороне от осмысления этого феномена. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его мнению, ситуация с криптовалютoй — очередной виток создания финансовой пирамиды, за которой в реальности е стоит ничего. Он сравнил ситуацию с долларом, который на сегодняшний день уже не обеспечивается американским золотым запасом.

«В своем роде доллар — это уже криптовалюта, потому что мы не знаем, каким образом управляется его движение и сколько долларовых купюр реально находятся в обращении в мире», — цитирует митрополита «РИА Новости».

Священнослужитель отметил, что «криптовалюта — это еще один шаг в сторону дальнейшей диссоциации денежной массы (теперь уже в виде просто электронных цифр) от каких-то реальных материальных ресурсов».

«Очень важно исследовать нравственную составляющую этого явления, и в какой-то момент Церкви придется тоже принять участие в осмыслении этого феномена», — сказал митрополит Иларион.

Ранее в декабре сообщалось, что Минфин России предполагает взимать налог на добычу криптовалют по аналогии с налогообложением предпринимательской деятельности.

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