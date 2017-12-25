Силуанов рекомендовал россиянам «не связываться» с криптовалютами
Глава Минфина России Антон Силуанов не рекомендовал гражданам работать с существующими спекулятивными криптовалютами.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».
«Лучше не связываться», — ответил министр на соответствующий вопрос.
Силуанов пояснил, что инвестиции в криптовалюты, большинство из которых имеют признаки финансовой пирамиды, носят высокорисковый характер.
В середине сентября глава ЦБ заявила, что регулятор негативно относится к приравниванию криптовалют к иностранным валютам.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что презентация законопроекта о регулировании криптовалют в России состоится 28 декабря.