Силуанов рекомендовал россиянам «не связываться» с криптовалютами

Глава Минфина России Антон Силуанов не рекомендовал гражданам работать с существующими спекулятивными криптовалютами.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Лучше не связываться», — ответил министр на соответствующий вопрос.

Силуанов пояснил, что инвестиции в криптовалюты, большинство из которых имеют признаки финансовой пирамиды, носят высокорисковый характер.

В середине сентября глава ЦБ заявила, что регулятор негативно относится к приравниванию криптовалют к иностранным валютам.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что презентация законопроекта о регулировании криптовалют в России состоится 28 декабря.