Минфин Израиля рассматривает возможность создания криптовалюты

Министерство финансов Израиля рассматривает возможность создания национальной криптовалюты — электронного шекеля — в рамках плана по сокращению оборота наличных денег и борьбы с теневым сектором экономики.

Криптовалюта запланирована как электронная альтернатива национальной валюте, эквивалентная ей по стоимости. Трансакции будут осуществляться напрямую, без участия банков.

Эмитентом электронного шекеля планируется назначить Центральный банк страны. Получить криптомонеты, как и традиционные наличные деньги, можно будет через банки, банкоматы и денежные переводы.

«Вместо того чтобы использовать купюру номиналом 200 шекелей, жители Израиля смогут использовать ряд кодов в своем смартфоне, в которых будут зашифрованы эти 200 шекелей», — отмечает газета Haaretz.