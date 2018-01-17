Самолет авиакомпании «Россия» с туристами вылетел из Мексики

Самолет авиакомпании «Россия» с российскими туристами, застрявший накануне в Мексике, вылетел из Канкуна. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на почетного консула РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

«Самолет вылетел в Москву в 13:18 по местному времени (22:18 мск)», — приводит агентство слова Вольперт.

Согласно данным онлайн-табло прилетов аэропорта Внуково, прибытие самолета в Москву ожидается в 08:53 мск четверга. На его борту находятся около 500 туристов из России.

Ранее портал iz.ru сообщал, что задержка самолета произошла из-за депортации из мексиканского курорта Канкун в Москву четырех граждан Армении. Чартерный рейс должен был вылететь на самолете Boeing 747 по расписанию в 18:10 по мск 16 января.