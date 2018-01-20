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Рекордное число россиян зафиксировано на турецких курортах в 2017 году

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Фото: Global Look Press/Roman Denisov
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Около 4,7 млн российских туристов провели отпуск на курортах Турции в прошлом году, что превышает показатель считавшегося прежде самым успешным для направления 2014 года.

«В прошлом году Турция приняла 4,7 млн российских туристов, это больше, чем в 2014 году», — приводит Hurriyet Daily News слова президента Средиземноморской ассоциации отельеров и менеджеров отелей (АКТОВ) Эркана Ягджи.

По информации издания, всего в 2017 году Турцию посетили 32 млн туристов из других стран. 10 млн из них побывали в популярной курортной провинции Анталия. Ягджи отметил, что ранние бронирования на турецких курортах позволяют прогнозировать рост турпотока и в 2018 году. 

«Мы должны добиться хорошего баланса между доступной ценой и качеством сервиса. Было бы неразумно резко повышать цены, они должны расти постепенно», — добавил глава АКТОВ.

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