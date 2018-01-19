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Мэр Гданьска встретится с пострадавшими от хулиганов туристами из РФ

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Фото: Global Look Press/Dirk Renckhoff
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Мэр польского Гданьска Павел Адамович выразил желание встретиться с российскими туристками из Калининградской области, автомобиль которых неизвестные хулиганы забросали камнями.

Он отметил, что Гданьск является открытым для иностранных туристов городом, и подчеркнул особую ценность для городской экономики туристов из Калининграда. 

«Гданьск был и остается открытым и приветливым для иностранцев городом, вне зависимости от неприятных инцидентов. Гости из Калининградской области для нас особенно ценны. Они посещают наши магазины, рестораны и гостиницы, пользуются аэропортом и паромными терминалами, посещают музеи», — приводит слова Адамовича портал gdansk.pl

Как сообщал портал iz.ru, на этой неделе в Гданьске неизвестные забросали камнями автомобиль с российскими номерами в тот момент, когда в машину садились бабушка и ее четырехлетняя внучка, прибывшие из Калининграда.

Мама девочки рассказала подробности инцидента на своей странице в Facebook. По ее словам, прибывшие на место происшествия полицейские требовали, чтобы пострадавшие изъяснялись на польском языке.

Женщина отметила, что правоохранители интересовались в первую очередь не действиями хулиганов, а тем, законно ли нахождение гражданок России на территории Польши. 

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