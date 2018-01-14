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Машину с российскими номерами закидали камнями в Польше

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Michal Fludra
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Автомобиль с российскими номерами закидали в польском городе Гданьске, в момент нападения за рулем находилась молодая женщина, а ее мама сажала четырехлетнюю внучку в салон.

О нападении на своей странице в Facebook написала владелица машины, жительница Калининградской области Екатерина Молодцова. По ее словам, автомобиль забросали камнями в историческом центре города, сообщает РЕН ТВ.

Полицейские приехали по вызову довольно быстро, но не стали говорить с женщинами по-русски.

Ранее стало известно, что Польша может провести референдум о выходе из Евросоюза.

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