Машину с российскими номерами закидали камнями в Польше

Автомобиль с российскими номерами закидали в польском городе Гданьске, в момент нападения за рулем находилась молодая женщина, а ее мама сажала четырехлетнюю внучку в салон.

О нападении на своей странице в Facebook написала владелица машины, жительница Калининградской области Екатерина Молодцова. По ее словам, автомобиль забросали камнями в историческом центре города, сообщает РЕН ТВ.



Полицейские приехали по вызову довольно быстро, но не стали говорить с женщинами по-русски.

Ранее стало известно, что Польша может провести референдум о выходе из Евросоюза.