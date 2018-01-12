Климкин назвал чушью заявления Польши о наплыве украинских беженцев

«Полной чушью» назвал глава украинского МИДа Павел Климкин заявления властей Польши о массовом наплыве беженцев из Украины.

По словам Климкина, в Польше действительно находятся сотни тысяч украинцев, но убежище из них получили всего 88 человек. В связи с этим заявления Варшавы некорректны, а все работающие в стране граждане Украины «спасают экономику Польши».

«Поэтому говорить о каких-то серьезных количествах украинцев, которые массово пытаются просить убежище или вообще могут считаться беженцами, некорректно <…> Мне говорят наши польские друзья, что в некоторых случаях украинцам уже предлагают большую зарплату», –– цитирует Климкина телеканал Zik.

Польско-украинские отношения в последнее время накалились.

4 января польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна приняла не менее 1,5 млн украинцев за несколько лет, и подчеркнул, что таким образом Польша «помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза».

«Мы приняли 1,5 млн украинцев, при этом значительная часть из них — это люди, которые бежали с территорий, где идут боевые действия, — с Донбасса», — сказал Моравецкий.

Ранее МИД Польши заявил, что существование Украины не является необходимым для Польши, чем вызвал волну негодования в Киеве.