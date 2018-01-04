Польша назвала число принятых в последние годы украинцев

За последние годы Польша приняла более 1,5 млн выходцев из Украины, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Мы приняли полтора миллиона украинцев, при этом значительная часть из них — это люди, которые бежали из территорий, где идут боевые действия — с Донбасса. Оцениваем, что по крайней мере несколько десятков тысяч — это люди, которые сбежали с этих территорий», — приводит «Укринформ» лова главы польского правительства.

По его мнению, Центральная Европа активно содействует миграции, чтобы снять напряженность на восточном фланге ЕС. Моравецкий также полагает, что в данный момент «идет война России с Украиной», что также способствует притоку беженцев из Украины в европейские страны.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет принимать мигрантов из мусульманских стран, поскольку вносит огромный вклад в «снижении напряжения» на восточных рубежах Евросоюза. В частности, государство приняло «несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины».