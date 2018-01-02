Пушков прокомментировал отказ Польши принимать беженцев

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ польский властей принимать мигрантов с Ближнего Востока и Африки из-за наплыва беженцев из Украины.

«Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, т.к. принимает много украинцев. Не иначе как устали от «успехов» Порошенко», — написал сенатор в Twitter.

Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, т.к. принимает много украинцев. Не иначе как устали от "успехов" Порошенко. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 1, 2018

Как писал портал iz.ru, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет принимать мигрантов из мусульманских стран, поскольку вносит огромный вклад в «снижении напряжения» на восточных рубежах Евросоюза. В частности, государство приняло «несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины».

Стоит отметить, что, помимо Польши, принимать беженцев в рамках программы ЕС по релокации отказались Венгрия и Чехия.