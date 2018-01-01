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В Германии 15-летний мигрант зарезал сверстницу на глазах у толпы

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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Sebastian Gabsch
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В немецком городе Кандель в земле Рейнланд-Пфальц 15-летний мигрант из Афганистана зарезал ровесницу-немку. 

Как сообщает Bild, нелегально прибывший в Германию афганец нанес девушке удар 20-сантиметровым кухонным ножом в одной из городских аптек, где находились от 15 до 20 человек.

Отмечается, что погибшая некоторое время находилась в отношениях с убийцей, но затем захотела прекратить общение. 

После этого афганец начал угрожать девушке, из-за чего ее родители подали жалобу в полицию. Правоохранители провели беседу с молодым человеком, после чего он решил убить подругу.

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