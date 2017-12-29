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Актер Башаров возьмет под попечительство двух детей-беженцев из Сирии

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Российский актер Марат Башаров берет под попечительство пятилетнего Ахмада и семилетнюю Асму, которые проживают во временных лагерях беженцев в Ливане. Об этом сообщил глава исламского благотворительного фонда «Закят», муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«Попечительство заключается в ежемесячной материальной поддержке Башаровым сирийских детей. Выделенные актером деньги будут направлены на покупку продуктов и всего необходимого Ахмаду и Асме, в том числе их семьям», — приводит слова «РИА Новости».

Аляутдинов уточнил, что у мальчика в семье еще шесть сестер и братьев, а у девочки — пять. По его словам, в январе в Ливан направляется российская делегация для официального оформления попечительства. Сам актер признался, что помощь сирийским детям — его гражданский и религиозный долг.

Портал iz.ru писал о том, что из Ливана в Сирию к концу 2017 года вернулись более 13,4 тыс. беженцев. Всего с начала боевых действий на ливанскую территорию бежали более 1,5 млн человек.

Президент Ливана Мишель Аун неоднократно отмечал, что страна «не в состоянии более переносить социальные и экономические последствия присутствия сирийских беженцев на своей территории». При этом ливанское правительство отказалось присваивать им статус беженцев, объявив о нейтралитете в отношении кризиса в соседней республике.

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