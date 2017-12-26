Боевики ИГ скрываются в лагере беженцев на границе Сирии и Иордании

Боевики «Исламского государства» ( ИГ, запрещена в РФ) скрываются в лагере для беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе. Об этом заявил координатор мирного процесса и обеспечения безопасности в приграничных районах провинции Хомс Хадж Адель.

«Численность их небольшая. Она состоит из людей, бежавших из ИГ и пришедших в Эр-Рукбан, из беженцев, которых насильно заставили присягнуть этой группировке», — цитирует его «РИА Новости».

Координатор отметил, что находящиеся в лагере боевики называют себя членами «Новой сирийской армии». По его словам, в Эр-Рукбане также находятся иностранные наемники.

Как передает «Федеральное агентство новостей», неподалеку от этого лагеря беженцев находится американская военная база Эт-Танфа. Она была незаконно развернута в апреле якобы для борьбы с террористами.

Портал iz.ru писал о том, что Россия в случае необходимости продолжит борьбу с терроризмом в Сирии. Президент РФ Владимир Путин отметил, что широкого применения российских Вооруженных сил в республике не потребуется, но можно действовать точечно.