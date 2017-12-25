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Лавров заявил о расплывчатости целей США в борьбе с террористами ИГ

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Фото: ТАСС/Stefan Rousseau
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти США недобросовестно трактуют договоренности с Россией по урегулированию в Сирии. Также он отметил, что заявления Вашингтона о главной цели в регионе — победить террористов ИГ (организация запрещена в России) — стали более расплывчатыми.

«Они (заявления. — iz.ru) как-то сейчас стали более расплывчатыми и стали сопровождаться фразой, что полная победа над ИГ будет достигнута, когда в Сирии начнется необратимый политический процесс», — завил Лавров в интервью RT.

Он уточнил, что итогом данного процесса, по словам американских властей, должна стать смена власти в Сирии. 

В середине декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не намерены отказываться от идеи сменить правящий режим в Сирии. Перед этим Белый дом неоднократно заявлял, что не намерен сотрудничать с режимом президента Сирии Башара Асада, так как считает его диктатором.

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