Лавров заявил о расплывчатости целей США в борьбе с террористами ИГ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти США недобросовестно трактуют договоренности с Россией по урегулированию в Сирии. Также он отметил, что заявления Вашингтона о главной цели в регионе — победить террористов ИГ (организация запрещена в России) — стали более расплывчатыми.

«Они (заявления. — iz.ru) как-то сейчас стали более расплывчатыми и стали сопровождаться фразой, что полная победа над ИГ будет достигнута, когда в Сирии начнется необратимый политический процесс», — завил Лавров в интервью RT.

Он уточнил, что итогом данного процесса, по словам американских властей, должна стать смена власти в Сирии.

В середине декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не намерены отказываться от идеи сменить правящий режим в Сирии. Перед этим Белый дом неоднократно заявлял, что не намерен сотрудничать с режимом президента Сирии Башара Асада, так как считает его диктатором.