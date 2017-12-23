Толстой рассказал о планах РФ на участие в экономике Сирии

У России имеются планы участия в восстановлении сирийской экономики, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Есть долгосрочные идеи по поводу участия нашей страны в том, чтобы помочь сирийцам сейчас восстановить свою страну», — заявил парламентарий.

«Насколько я знаю, те деловые люди, те бизнесмены, которые в этом проекте хотят участвовать, они, конечно, хотят заработать и работать вместе с сирийцами для того, чтобы получить с этого прибыль», — цитирует РИА «Новости» выступление Толстого в эфире программы «Право знать» (ТВЦ).

Кк писал iz.ru, ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин выразил надежду, что российский бизнес примет активное участие в экономическом восстановлении Сирии.