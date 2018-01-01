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Иностранцы и беженцы в РФ должны будут возобновить полис ОМС в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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С 1 января 2018 года иностранные граждане и беженцы должны будут возобновить российскую медицинскую страховку из-за поправок в правила выдачи полисов ОМС.

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) выдается гражданам России и иностранцам, постоянно проживающим на территории РФ. Помимо этого, страховой полис выдается лицам без гражданства на срок их пребывания в РФ.

Согласно поправкам, вступившим в силу в 2017 году, у иностранцев и беженцев срок действия ОМС закончился 31 декабря независимо от того, когда был выдан.

«В связи с этим иностранные граждане и беженцы должны будут возобновить российскую медицинскую страховку. Сделать это можно будет сразу в день обращения в любой офис страховой компании, получив временное свидетельство, а сам полис будет изготовлен в течение месяца», ––– сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей ФОМС.

Отмечается, что экстренная медпомощь будет оказываться без предъявления полиса.

1 января портал iz.ru сообщил о вступлении в силу закона о телемедицине, который предусматривает возможность оказания медицинской помощи дистанционно. Также врачи смогут удаленно выписывать рецепты и мониторить состояние здоровья пациента.

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