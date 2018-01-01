Вид полисов ОСАГО изменится с 1 января

QR-код появится на всех полисах ОСАГО в России с 1 января 2018 года. Располагаться код будет в правом верхнем углу бланка. Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

Отмечается, что с обратной стороны полиса будут новые поля для перечисления дополнительных страховок.

QR-код на бумажный полис будет наносить сама страховая компания, на распечатках электронных полисов этот элемент пока не предусмотрен.

«Если страховая компания наносит QR-код на чистый бланк полиса ОСАГО, то в нем содержится следующая информация: серия и номер бланка полиса и для какой компании он напечатан. Если QR-код наносится непосредственно при оформлении договора в офисе страховой компании, то будет видна более полная информация: в дополнение к приведенным сведениям будет указано ТС, госномер и VIN автомобиля», - цитирует ТАСС Ефремова.

Нововведение призвано помочь гражданам отличать легальные полисы от подделки.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Верховный суд РФ готовит проект , призванный упростить разрешение споров между автовладельцами и страховыми компаниями из-за ОСАГО. По мнению ВС, в случаях, когда клиент выбрал сервис не из предложенного списка и страховая компания на это согласилась, она несет дальнейшую ответственность за все работы по ремонту.