В России вступил в силу закон о телемедицине

С 1 января 2018 года в России вступает в силу закон о телемедицине, который предусматривает возможность оказания медицинской помощи дистанционно.

Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года.

Теперь врачи смогут давать онлайн-консультации, вести дистанционный мониторинг здоровья пациента, выписывать электронные рецепты, в том числе на содержащие наркотические и психотропные вещества. Однако данная мера, согласно закону, начнет применяться с 1 января 2019 года.

Кроме того, с 1 января дистанционно можно будет и получить полис обязательного медицинского страхования.

Ранее портал iz.ru сообщал, продолжительность жизни в России рекордно выросла в 2017 году. Эксперты уверены, что к этому привел ряд предпринятых правительством мер, в том числе закон «О телемедицине.