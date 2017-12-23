СМИ уличили Трампа в уничижительных высказываниях о мигрантах

Президент США Дональд Трамп допустил ряд пренебрежительных высказываний в адрес прибывающих в страну людей из Афганистана, Гаити и Нигерии. Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной версии газеты The New York Times.

Американский лидер позволил себе уничижительные высказывания в адрес мигрантов на брифинге, прошедшем в июне текущего года и посвященном иммиграционной политике, передает ТАСС.

По данным издания, Трамп был в ярости, поскольку его попытки ужесточить иммиграционную политику США провалились. Президент был недоволен огромным количеством мигрантов, прибывших в страну.

Трамп на брифинге продемонстрировал список, в котором говорилось, сколько иммигрантов получили визы. Зачитывая перечень, президент США сопровождал его нелицеприятными комментариями.

В частности, глава Белого дома назвал Афганистан убежищем террористов. Все гаитяне, по мнению президента, больны СПИДом, а нигерийцы, посмотрев на США, «никогда не вернутся в свои лачуги».