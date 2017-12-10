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МИД Польши заявил об отсутствии необходимости существования Украины

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Фото: Global Look Press/picture alliance/Winfried Rothermal
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Существование Украины не является необходимым условием для существования свободной Польши, заявил глава политического кабинета польского МИДа Ян Парис.

«Мне хотелось бы четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но это не значит, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши», — приводит его слова «Газета.ру» со ссылкой на RMF24.

Парис также отметил, что Польша является главным государством восточного фланга Европы и станет пятой страной ЕС после выхода Великобритании. По его мнению, Польша будет существовать независимо от того, что происходит на Украине, лучше там ситуация или хуже.

Напомним, в субботу глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что польская экономика спасается благодаря украинцам, которые являются ответственными и эффективными работниками.

Кроме этого, Украина намерена разобраться, почему и зачем в аэропорте имени Шопена в Варшаве появилась карта Польши, изображающая Львов и Вильнюс в составе Польши.

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