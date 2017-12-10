МИД Польши заявил об отсутствии необходимости существования Украины

Существование Украины не является необходимым условием для существования свободной Польши, заявил глава политического кабинета польского МИДа Ян Парис.

«Мне хотелось бы четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но это не значит, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши», — приводит его слова «Газета.ру» со ссылкой на RMF24.

Парис также отметил, что Польша является главным государством восточного фланга Европы и станет пятой страной ЕС после выхода Великобритании. По его мнению, Польша будет существовать независимо от того, что происходит на Украине, лучше там ситуация или хуже.

Напомним, в субботу глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что польская экономика спасается благодаря украинцам, которые являются ответственными и эффективными работниками.

Кроме этого, Украина намерена разобраться, почему и зачем в аэропорте имени Шопена в Варшаве появилась карта Польши, изображающая Львов и Вильнюс в составе Польши.