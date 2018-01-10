Украинские протестующие перекрыли границу с Польшей

Несколько десятков активистов во Львовской и Волынской областях Украины перекрыли пункты пропуска на украинско-польской границе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Причиной акций протеста стали изменения в Налоговом кодексе Украины по ограничению беспошлинного ввоза товаров.

«Митингующие перекрыли дорогу к КПП «Шегини–Медика» и «Рава-Русская–Гребенне» на украинско-польской границе», –– сообщает Zaxid.net.

При этом отмечается, что полицейские договорились с протестующими у пункта пропуска «Шегини–Медыка» о том, чтобы каждые полчаса они пропускали по 10 машин.

Акции начались в 11:00 мск и предположительно продлятся до 16:00.

В Волынской области активисты перекрыли дорогу у международного автомобильного пункта «Ягодин». 70 человек находятся там с 9:10 по местному времени (10:10 мск).

Согласно новым изменениям в Налоговом кодексе Украины, без пошлины в страну можно ввозить товары только в ручном или сопровождаемом багаже суммой до €150 (в аэропортах — до €1 тыс.) и весом до 50 кг.

Норма действует для тех, кто отсутствовал на Украине более суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов. Если эти условия не соблюдены, то можно ввезти товар на сумму €50.

В конце декабря портал iz.ru сообщал, что в ходе протестов в Киеве за отставку президента Петра Порошенко и проведение реформ произошли стычки между нацбатальоном «Азов» и сторонниками лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.