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Россиянка рассказала, как ее машину закидали камнями в Польше

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Фото: facebook.com/Ekaterina Molodtsova
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В польском городе Гданьск автомобиль с российскими номерами забросали камнями. Владелица авто рассказала подробности происшествия на своей странице в Facebook.

Жительница Калининграда Екатерина Молодцова отправилась в Польшу с матерью и четырехлетней дочкой на выходные. Однако путешествие туристам омрачил опасный инцидент.

Утром 13 января, когда семья собралась в аквапарк, а мама женщины с внучкой садились в автомобиль, из дома, у которого была припаркована машина, на них посыпались камни.

«Мама сажает ребенка в машину. В этот момент из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина, начинают градом сыпаться каменюки! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человека, но и автомобильное стекло! Слава богу, что оба моих дорогих пассажира не пострадали», — рассказала Екатерина.

По ее словам, прибывшие на место происшествия полицейские больше заинтересовались не инцидентом, а тем, откуда в Польше россияне и законно ли их нахождение там. При этом стражи порядка требовали изъясняться только на польском языке.

«Из подъезда дома, из которого производился обстрел, вышли два крепких парня в шапках, очень похожие на тех, которых мама увидела в том самом окне. Да-да, она их видела и, конечно, сообщила об этом полиции, указала на окно и другие подробности. Но полиции было важно не разобраться в ситуации, а выяснить, каким образом туристы из Калининграда попали в Гданьск», — подчеркнула Молодцова.

Она отметила, что, когда полицейские наконец поднялись к этой квартире, там уже никого не было.

В результате «обстрела» камнями в машине россиянки разбиты стекла. Вернуться в Калининград россияне пока не могут, так как страховая компания возместит ущерб только в понедельник.

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