Турист из Британии принял себя за Иисуса и ушел в пустыню в Израиле

Турист из Великобритании пропал в пустыне Негев, по данным местных СМИ, он может страдать иерусалимским синдромом и считать себя Иисусом или другим библейским персонажем.

«29-летнего Оливера МакАфи в последний раз видели 21 ноября, когда он катался на велосипеде возле города Мицпе-Рамон. В начале января были найдены его кошелек, ключи и планшет, а также брошенный велосипед. Сумка и одежда были найдены неподалеку», — сообщает Guardian.

Израильские полицейские ведут поиски туриста при помощи беспилотников и собак. Пока удалось найти следы, которые могут указывать, что британец бродит по пустыне Негев. В частности, были найдены вырванные из Библии страницы, а также рукописные цитаты из нее.

По данным издания, находки указывают на то, что МакАфи может страдать иерусалимским синдромом — редким психическим заболеванием, которое иногда встречается у прибывающих в Иерусалим паломников. Они полагают, что являются кем-либо из библейских героев с особой миссией.