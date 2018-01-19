Прямой эфир

Турист из Британии принял себя за Иисуса и ушел в пустыню в Израиле

0
Фото: Global Look Press/Nik Wheeler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турист из Великобритании пропал в пустыне Негев, по данным местных СМИ, он может страдать иерусалимским синдромом и считать себя Иисусом или другим библейским персонажем.

«29-летнего Оливера МакАфи в последний раз видели 21 ноября, когда он катался на велосипеде возле города Мицпе-Рамон. В начале января были найдены его кошелек, ключи и планшет, а также брошенный велосипед. Сумка и одежда были найдены неподалеку», — сообщает Guardian.

Израильские полицейские ведут поиски туриста при помощи беспилотников и собак. Пока удалось найти следы, которые могут указывать, что британец бродит по пустыне Негев. В частности, были найдены вырванные из Библии страницы, а также рукописные цитаты из нее.

По данным издания, находки указывают на то, что МакАфи может страдать иерусалимским синдромом — редким психическим заболеванием, которое иногда встречается у прибывающих в Иерусалим паломников. Они полагают, что являются кем-либо из библейских героев с особой миссией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турист погиб в результате падения с троянского коня в Турции
В горах Абхазии найдено тело, которое может принадлежать туристу из РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017