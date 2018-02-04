В Совфеде опровергли наличие плана по лишению богатых пенсионеров выплат

Российское правительство не разрабатывает инициативы по лишению пенсий богатых работающих пенсионеров. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.

Так он прокомментировал появившиеся ранее в СМИ сообщения о намерении правительства лишить в 2018 году денежной господдержки работающих пенсионеров с годовым доходом, превышающим 1 млн рублей.

«Такие меры не планируются. Это было бы, во-первых, крайне не популярным решением, во-вторых, нелогичным и непродуманным», — приводит «РИА Новости» слова Рязанского.

Как сообщал портал iz.ru, в январе 2018 года в Москве был увеличен минимальный размер пенсии. Таким образом, минимальная пенсия московских пенсионеров возросла с 14,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей.