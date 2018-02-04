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В Совфеде опровергли наличие плана по лишению богатых пенсионеров выплат

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Фото: flickr.com/Совет Федерации
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Российское правительство не разрабатывает инициативы по лишению пенсий богатых работающих пенсионеров. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.

Так он прокомментировал появившиеся ранее в СМИ сообщения о намерении правительства лишить в 2018 году денежной господдержки работающих пенсионеров с годовым доходом, превышающим 1 млн рублей. 

«Такие меры не планируются. Это было бы, во-первых, крайне не популярным решением, во-вторых, нелогичным и непродуманным», — приводит «РИА Новости» слова Рязанского. 

Как сообщал портал iz.ru, в январе 2018 года в Москве был увеличен минимальный размер пенсии. Таким образом, минимальная пенсия московских пенсионеров возросла с 14,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей.

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