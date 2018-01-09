Пенсионный фонд отказывает некоторым россиянам в пенсии по старости

Пенсионный фонд России отказал в 2017 году нескольким россиянам в назначении страховой пенсии по старости из-за нехватки баллов и стажа. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

ПФР неоднократно вынужден был отказывать в пенсии тем гражданам, чьи работодатели искусственно занижали прибыль и уходили от выплат взносов в фонд или которые мало работали, заявил глава Минтруда в интервью «Российской газете».

По словам Топилина, гражданам, получившим соответствующий отказ, была назначена социальная пенсия, размер которой ниже пенсии по старости примерно в полтора раза. Далее разрыв между двумя пенсиями продолжит увеличиваться — всё большая часть пенсий будет формироваться из страховых накоплений гражданина.

Среднегодовой размер страховой пенсии в 2018 году будет составлять 14,075 тыс. рублей, для неработающих — 14,329 тыс. рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии составит 9,045 тыс. рублей.

Отметим, условиями для получения страховой пенсии по старости является достижение 60-летнего возраста для мужчин и 55-летнего — для женщин, наличие минимальной суммы пенсионных баллов (не менее 30) и не менее 15 лет страхового стажа. Количество баллов зависит от длительности стажа и начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования.

В январе 2018 года индексация пенсионных начислений составит 3,7%. Второе повышение планируется в апреле, напоминают «Дни.Ру».

Напомним, с 1 января текущего года столичные власти увеличили размер минимальной пенсии, выплат ветеранам и нескольких пособий. Минимальную пенсию подняли на 3 тыс. рублей. Таким образом, она возросла с 14,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей.