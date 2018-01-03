Ученые рассчитали продолжительность здоровой жизни на пенсии

Женщины живут дольше мужчин, но последние годы их жизни чаще связаны с тяжелыми заболеваниями. К пенсионному порогу только 71,8% мужчин и 70,4% женщин остаются полностью независимыми от посторонней помощи. К таким выводам пришли демографы РАНХиГС. Они также рассчитали продолжительность здоровой жизни на пенсии. По словам экспертов, эти данные можно использовать при оценке расходов на соцподдержку пожилых и обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста.

Демографы РАНХиГС изучили, какая доля мужчин и женщин в различных возрастах остается способной к физической, экономической и социальной активности. «Известия» ознакомились с результатами их научно-исследовательской работы, которая была сделана в рамках госзадания. Она будет направлена в правительство РФ.

Исследование показало, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин при выходе на пенсию (в 60 лет) в целом по России составляет 16 лет. А продолжительность здоровой жизни — 14,7 года. У женщин этот разрыв больше: на начало пенсионного возраста (55 лет) ожидаемая продолжительность жизни составляет 25,7 года, активной — 22,8.

За основу исследования ученые взяли ожидаемую продолжительность жизни тех, кто вышел на пенсию в 2015 году. Под здоровой жизнью авторы подразумевают отсутствие выраженных или полных ограничений хотя бы по одному из шести основных показателей активности: способность самостоятельно мыться, одеваться, ходить по комнате, принимать пищу, вставать с постели или пользоваться туалетом.

Если оценивать не отсутствие способности к жизненно важным действиям, а лишь затруднения в их осуществлении, то оказывается, что к пенсионному порогу 71,8% мужчин и 70,4% женщин остаются полностью независимыми от посторонней помощи.

Дольше других, по данным исследования, после выхода на пенсию сохраняют относительную активность (в самых важных вопросах самообслуживания) жители Северо-Кавказского федерального округа, меньше остальных — жители Дальнего Востока.

Из регионов наиболее оптимистичная ситуация в Ингушетии. Там мужчины старше 60 лет в среднем остаются здоровыми еще 20,9 года. Женщины старше 55 лет могут надеяться на 27,5 года жизни без тяжелых ограничений по здоровью.

Худшие по стране показатели для мужчин в Еврейской автономной области: 12,2 года ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Для женщин самый короткий срок здоровой пенсионной жизни на Чукотке — 18,6 года.

В столице продолжительность активной старости больше, чем в среднем по стране. Москвичи после выхода на пенсию могут надеяться еще на 19,5 года здоровой жизни, москвички — на 25,4 года.

— В своем исследовании мы оценивали различные модели здоровой жизни, используя данные медико-демографического обследования SAGE, проводимого ВОЗ, — пояснил «Известиям» один из авторов работы, заместитель заведующего Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин. — Модель отсутствия серьезных затруднений чисто медицинская. Она примерно соответствует представлению об инвалидности III группы.

Региональные отличия, по словам эксперта, могут быть следствием более здорового образа жизни (например, в республиках Кавказа) или развитой медицинской помощи (в Москве).

Специалист добавил, что мужчины часто погибают от внешних причин (аварии, несчастные случаи, в том числе произошедшие в состоянии алкогольного опьянения, преступления), будучи относительно здоровыми. Либо они скоропостижно умирают от заболеваний. Например, от инфарктов и инсультов. И при жизни эти заболевания не сказываются на уровне их физической активности.

— В пенсионном возрасте у женщин хуже здоровье, чем у мужчин, — согласен научный руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий Елизаров. — У них больше хронических заболеваний, выше потребность в медобслуживании, лекарственном обеспечении. Это плата за то, что они оказались выносливее, несли большую нагрузку. К преклонному возрасту многие болезни, которым ранее не уделяли должного внимания, обостряются.

По мнению эксперта, исследование косвенно поможет оценить потребность населения в медицинской и социальной поддержке, величину необходимых расходов.

— Эти показатели позволят более осмысленно обсуждать увеличение пенсионного возраста, а его рано или поздно придется повышать, — сказал Валерий Елизаров «Известиям». — Нужно создавать возможности эффективной занятости людей в старшем рабочем и младшем пенсионном возрасте. Понимать, до какого возраста они могут сохранять полную или частичную трудоспособность. Делать рекомендации в отношении их занятости, сохранения здоровья, качества жизни.

Эксперт также отметил, что показатель продолжительности жизни давно уже стал важной целью демографической политики. Но теперь пора подумать о том, какая часть этой жизни будет здоровой. В число целей, поставленных правительством РФ перед Минздравом, вошло продление продолжительности здоровой жизни до 66 лет к 2025 году.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщала, что показатель продолжительности жизни в России по итогам неполного 2017 года достиг исторического максимума — 72,6 года.