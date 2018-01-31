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Депутаты предложили увеличить период ухода за детьми

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Фото: TASS/PA Images/Dominic Lipinski
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Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об увеличении с полутора до трех лет засчитываемого в страховой стаж для начисления пенсии периода ухода за ребенком. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы инициативы считают, что увеличение срока будет справедливым, так как граждане, осуществляющие уход за ребенком, имеют право на трехлетний отпуск. Они указали на сложности при трудоустройстве для матерей с малолетними детьми. 

Депутаты также предложили отменить действие положения, ограничивающего максимальный период страхового стажа, который может быть засчитан за период ухода за ребенком шестью годами.

Они отметили, что такое ограничение приводит к снижению готовности россиян рожать много детей и «стимулирует лишь к рождению не более четырех детей». 

Как сообщал портал iz.ru, в конце января Росстат заявил о падении рождаемости в России до минимума за 10 лет. По данным социологов, в настоящее время средний возраст российской женщины, которая впервые становится матерью, составляет 26 лет. Это на пять лет позже, чем в 1990-е годы.

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