Россиянки отложили материнство

Средний возраст российской женщины, которая впервые становится матерью, — 26 лет. Это на пять лет позже, чем в 1990-е годы, выяснил Росстат. Также за это время почти вдвое вырос перерыв между появлением в семье первого и второго ребенка. По мнению экспертов, женщины всё чаще откладывают роды из-за желания удовлетворить свои карьерные амбиции и добиться улучшения материального положения. Однако чем старше женщина, тем больше рисков, что ребенок родится с пороками развития.

Средний возраст матери, родившей первенца, в 2015–2017 годах вырос до 26,1 года. В 1995–1999 годах он составлял 20,9 года, сказано в исследовании Росстата, с результатами которого ознакомились «Известия».

Также за это время увеличился интервал между появлением на свет первого и второго ребенка. В 1990-х он составлял в среднем три года, а в 2017 году — уже 5,6 года. Таким образом, рождение второго и последующих детей отодвинулось за рубеж 30-летия матери.

По мнению практикующего психолога Ирины Агличевой, оптимальный перерыв между первыми и вторыми родами — четыре года. За это время женщина успевает полностью восстановиться как в физическом, так и в психическом плане.

–– Во время беременности, например, из организма вымывается кальций. Также роды и первый год жизни ребенка выматывают женщину. Далеко не всегда младенцы спокойны, — пояснила эксперт.

Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов отметил, что идеальный возраст для первых родов с биологической точки зрения — это 17–19 лет. Однако в эти годы женщина еще не успевает стать самостоятельной и начать себя обеспечивать. Большинство девушек предпочитают сначала получить образование и устроиться на работу. Так что оптимальный возраст для первых родов — это 20–22 года, резюмировал эксперт.

— Чаще всего болезни заложены генетически и в молодом возрасте не проявляются. Но чем старше будущая мать, тем больше болезней она перенесла. После 35 лет у женщин существенно возрастает риск рождения ребенка с пороками развития, — отметил Владимир Серов.

Он подчеркнул, что крайне нежелательно откладывать рождение не только первых, но и последующих детей. Однако далеко не всегда это зависит от женщины.

— Несчастье в том, что чаще всего женщина откладывает рождение ребенка из-за партнера, она не уверена в надежности мужчины и не может на него рассчитывать, — уточнил Владимир Серов.

По его мнению, необходимо укреплять институт семьи, и в этом вопросе недостаточно только государственной поддержки. Важно, чтобы представители сильного пола с большей ответственностью относились к своим возлюбленным.

Как рассказал «Известиям» профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков, всё более пассивное демографическое поведение женщин объясняется их желанием в первую очередь удовлетворить свои карьерные амбиции и упрочить материальное положение. И только потом уже стать матерью. В итоге многие просто не успевают родить больше одного ребенка.

— Чтобы улучшить демографическую ситуацию, необходимо повысить суммарный коэффициент рождаемости. То есть на одну женщину должно приходиться большее количество детей, — считает Александр Щербаков.

По данным выборочного наблюдения Росстата, чаще всего россиянки ограничиваются одним ребенком (36,8% в 2017 году). Двое детей — у 26,5% женщин, трое и больше — у 7%. Почти 30% респонденток сказали, что детей не имеют.