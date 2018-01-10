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Более 2 тыс. детей родились в Москве с начала года

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Фото: РИА Новости/Леся Полякова
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С начала года в Москве родился 2231 ребенок, все новорожденные москвичи получат подарочные наборы.

Информацию об этом распространил официальный сайт правительства столицы в среду, 10 января.

За первую неделю нового года в городских акушерских стационарах родился 2231 ребенок — 1054 мальчика и 1177 девочек, сообщает мэрия.

Подарочные наборы, в которые входят детское белье, одежда, пустышки, а также аксессуары для кормления, пеленания и купания, одним словом, всё, что необходимо в первые месяцы жизни ребенка, вручаются всем родителям-москвичам.

28 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах при рождении первенца.

Выплата в среднем составит 10,5 тыс. рублей. Сумма будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте Федерации. Семьи будут получать ее до достижения ребенком полутора лет. 

27 декабря кабмин РФ утвердил выделение 21,4 млрд рублей на выплаты семьям при рождении первого ребенка.

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