Более 2 тыс. детей родились в Москве с начала года

С начала года в Москве родился 2231 ребенок, все новорожденные москвичи получат подарочные наборы.

Информацию об этом распространил официальный сайт правительства столицы в среду, 10 января.

За первую неделю нового года в городских акушерских стационарах родился 2231 ребенок — 1054 мальчика и 1177 девочек, сообщает мэрия.

Подарочные наборы, в которые входят детское белье, одежда, пустышки, а также аксессуары для кормления, пеленания и купания, одним словом, всё, что необходимо в первые месяцы жизни ребенка, вручаются всем родителям-москвичам.

28 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах при рождении первенца.

Выплата в среднем составит 10,5 тыс. рублей. Сумма будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте Федерации. Семьи будут получать ее до достижения ребенком полутора лет.

27 декабря кабмин РФ утвердил выделение 21,4 млрд рублей на выплаты семьям при рождении первого ребенка.