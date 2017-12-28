Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах при рождении первенца. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

«Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка <...> имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ», — говорится в законе.

13 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, предложенный президентом РФ, о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка.

Право на выплату действует как при рождении первенца, так и при усыновлении ребенка, не достигшего 1,5 года.

Сумма выплат будет рассчитываться индивидуально, исходя из дохода семьи, который не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума. Пособия начнут выплачиваться с 1 января 2018 года.

27 декабря кабмин утвердил выделение 21,4 млрд рублей на выплаты семьям при рождении первого ребенка.

Ранее президент России предложил еще несколько инициатив в социально-демографической сфере. Путин призвал продлить срок действия программы маткапитала до конца 2021 года, а также запустить программу выдачи ипотечных кредитов семьям, у которых с 2018 года появится второй или третий ребенок.

Правительство предложения президента поддержало. 23 декабря министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин сообщил, что российские семьи смогут использовать материнский капитал для выплаты первого взноса на льготную ипотеку по ставке 6% годовых, которая начнет действовать с 2018 года.