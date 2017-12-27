Кабмин утвердил выделение 21,4 млрд рублей на выплаты при рождении первенца

Выделение в 2018 году 21,4 млрд рублей на выплаты семьям при рождении первенца утвердило правительство России.

Как сообщает пресс-служба кабмина, такое решение принято по итогам заседания правительства 26 декабря.

Согласно документу, одобрено решение распределить российским регионам 21,4 млрд рублей для «назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка».

Министерству финансов до середины января 2018 года поручено обеспечить доведение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на осуществление этой меры.

В конце ноября президент России Владимир Путин предложил продлить программу выплат маткапитала. Помимо этого, с начала следующего года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первого ребенка, семьи будут получать пособия, пока ребенок не достигнет полутора лет.