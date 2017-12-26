Совфед одобрил закон о выплатах при рождении первенца

Совет Федерации одобрил закон о выплатах при рождении первенца.

Право на выплату действует как при рождении первого ребенка, так и при усыновлении ребенка, не достигшего 1,5 года.

Такая возможность появится у россиян, постоянно проживающих на территории РФ, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Сумма выплат будет рассчитываться индивидуально, исходя из дохода семьи, который не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума.

Также предусматриваются выплаты за рождение или усыновление второго ребенка — они будут осуществляться за счет средств материнского капитала.

По данным Минфина, на реализацию законопроекта 2018 году потребуется более 21 млрд рублей, в 2019-м — 55 млрд рублей, в 2020 году — 68 млрд рублей.

Инициатором введения пособий стал президент России Владимир Путин. Помимо этого, он предложил продлить программу маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок.

13 декабря глава Минтруда назвал условия получения выплат при рождении первенца.