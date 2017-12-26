Совфед одобрил продление программы маткапитала до конца 2021 года

Совет Федерации одобрил закон, который продлевает программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года.

Документ предусматривает возможность направлять маткапитал на оплату образовательных программ в рамках дошкольного образования, использовать на уплату первоначального взноса за ипотеку или погашать при помощи него иные кредиты по жилью. Однако это возможно сделать до достижения ребенком трех лет.

На господдержку могут претендовать семьи, у которых через три года после рождения первенца родился второй, третий или последующие дети.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента президентом России Владимиром Путиным. Он считает, что материнский капитал стал хорошим стимулом для рождения детей.

Действие программы должно было завершиться в конце декабря 2018 года.