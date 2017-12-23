Маткапитал разрешено использовать для первого взноса по льготной ипотеке

Российские семьи смогут использовать материнский капитал для выплаты первого взноса на льготную ипотеку по ставке 6% годовых, которая начнет действовать с 2018 года. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

Он напомнил о введении возможности оплаты дошкольных образовательных учреждений за счет средств из материнского капитала не по достижении ребенком трех лет, а сразу после его рождения, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, в конце ноября президент РФ Владимир Путин предложил запустить с 2018 года спецпрограмму по ипотеке для семей, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок.Такие семьи смогут рассчитывать на рефинансирование ставки по ипотеке, превышающей 6%, со стороны государства.

Материнский выплачивается за рождение второго и последующих детей в течение трех лет после рождения первенца. Он был введен в России в 2007 году, сумма выплаты тогда составляла 250 тыс. рублей. В настоящее время размер выплаты составляет 453 тыс. рублей, а в 2020 году запланирована индексация суммы до 471 тыс. рублей.

Потратить средства из фонда материнского капитала семьи могут на оплату первоначального взноса за ипотеку или погашение иных жилищных кредитов, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также оплату образования детей.

В 2017 году Госдума приняла закон о продлении программы материнского капитала до 2021 года, в котором также ввела возможность тратить маткапитал на оплату дошкольных образовательных учреждений.