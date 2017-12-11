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Минтруд обозначил сроки индексации маткапитала

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Фото: Global Look Press/Tommy Seiter
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Материнский капитал будет проиндексирован на 4% только в 2020 году, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Индексация маткапитала была приостановлена в условиях непростой экономической ситуации, но уже в этом бюджете предусмотрена индексация на четыре процента с 1 января 2020 года», — приводит его слова «РИА Новости».

Министр напомнил, что в настоящее время размер выплаты составляет 453 тыс. рублей, а в 2020 году он вырастет до 471 тыс. По словам министра, индексация планируется и после 2020 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу выплат маткапитала до конца 2021 года, а также начать программу ипотечного кредитования семей, у которых рождается второй или третий ребенок.

Кроме того, с начала 2018 года будет установлено адресное ежемесячное пособие семьям при рождении первого ребенка, которое будет выплачиваться до тех пор, пока ребенок не достигнет полутора лет.

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