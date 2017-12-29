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Приоритет — детям

В социальной политике страны в новом году будет сделан акцент на демографии
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Фото: ТАСС/Олег Золото
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Основным приоритетом в социальной сфере в уходящем году можно назвать демографическую политику. Программа материнского капитала продлена до конца 2021-го, со следующего года россияне начнут получать выплаты за рождение первенца. 2018-й откроет Десятилетие детства. Решения по другим важным социальным вопросам, таким как повышение пенсионного возраста и введение продуктовых карточек, пока отложены на следующий год.

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Отдать приоритет поддержке материнства и детства вынуждает снижение рождаемости, непростая демографическая ситуация. Она сложилась из-за «неблагоприятной половозрастной структуры населения, сформировавшейся в 90-е годы прошлого столетия», пояснили «Известиям» в Минтруде. Тогда начался спад рождаемости — соответственно, теперь снизилось число потенциальных матерей.

— Для поддержания рождаемости продлено действие программы материнского (семейного) капитала [до конца 2021 года], — пояснили в Минтруде.

Сделать это поручил президент Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 28 ноября.

Тогда же глава государства поручил установить ежемесячную денежную выплату при рождении первенца. Семьи с низким достатком будут получать ее до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года. В 2018 году на это выделено 21,4 млрд рублей. Средний размер ежемесячного пособия — 10,5 тыс. рублей. Ежегодно пособия будут получать около 340 тыс. семей. Также начнутся выплаты за рождение или усыновление второго ребенка — за счет средств материнского капитала.

В Минтруде добавили, что «до 60 регионов расширен перечень субъектов РФ, которые будут получать из федерального бюджета субсидию» на ежемесячные пособия на третьего и последующих детей «в размере прожиточного минимума ребенка». 

 — Демографические ямы приводят к негативным последствиям: старение населения, снижение числа трудоспособных граждан. Поэтому власть и активизировалась именно в этом направлении, — отметил директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Андрей Покида.

Владимир Путин объявил 2018–2027 годы Десятилетием детства. Пока правительство разработало проект плана мероприятий до 2020-го. Он предполагает подарки новорожденным от государства, а также выпустят соцкарты на детские товары. 

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Что касается ранее анонсированных карт продовольственной помощи малообеспеченным, они пока так и не появились. В ноябре этого года в Минпромторге заявляли, что рассчитывает на выделение средств на проект в бюджете 2019 года.

— Людей с низкими доходами в стране всё еще очень много, и их поддержка очень важна. Особенно это касается малообеспеченных семей с детьми при курсе на улучшение демографической ситуации, — заметил Андрей Покида. 

По расчетам Росстата, численность трудоспособных граждан будет сокращаться. Впрочем, демографическая ситуация в стране может улучшиться за счет притока мигрантов. Как писали «Известия», по оптимистическому прогнозу население России может вырасти почти до 154 млн человек к 2036 году. 

Приток мигрантов мог бы решить проблему старения населения и снижения числа трудоспособных граждан, поэтому «нужно их привлекать в страну», полагает президент фонда поддержки социальных проектов «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин.

Еще один вариант решения проблемы нехватки трудовых ресурсов — повышение пенсионного возраста. На прошедшей в декабре большой пресс-конференции президент заявил, что решение не принято и дискуссия на этот счет продолжается. Однако в любом случае вопрос не коснется тех, кто уже вышел на пенсию.

По данным ВЦИОМ, в декабре этого года индекс оценки социальной политики в стране населением составил 38 пунктов. Он заметно вырос с января, когда составлял 25 пунктов.

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