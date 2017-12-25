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В Совфеде поддержали закон о ежемесячных выплатах на первого ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал президентский законопроект о ежемесячных адресных выплатах семьям при рождении и усыновлении первого или второго ребенка с 1 января 2018 года. Члены комитета рекомендовали верхней палате парламента одобрить документ. 

Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает ТАСС.

Ранее в декабре глава Минтруда Максим Топилин заявил, что размер ежемесячной выплаты за первого или второго ребенка в среднем по России будет равен 10,5 тыс. рублей. По его словам, наиболее низкой выплата будет в Белгородской области, а наиболее высокой — в Чукотском автономном округе.

Инициатива устанавливает право на получение выплат каждый месяц при рождении или усыновлении первого или второго ребенка до достижения им полутора лет. 

Госдума одобрила законопроект 21 декабря. 

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