В Совфеде поддержали закон о ежемесячных выплатах на первого ребенка

Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал президентский законопроект о ежемесячных адресных выплатах семьям при рождении и усыновлении первого или второго ребенка с 1 января 2018 года. Члены комитета рекомендовали верхней палате парламента одобрить документ.

Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает ТАСС.

Ранее в декабре глава Минтруда Максим Топилин заявил, что размер ежемесячной выплаты за первого или второго ребенка в среднем по России будет равен 10,5 тыс. рублей. По его словам, наиболее низкой выплата будет в Белгородской области, а наиболее высокой — в Чукотском автономном округе.

Инициатива устанавливает право на получение выплат каждый месяц при рождении или усыновлении первого или второго ребенка до достижения им полутора лет.

Госдума одобрила законопроект 21 декабря.