Топилин назвал среднюю сумму новых выплат на первого и второго ребенка

Семьи будут ежемесячно получать выплаты на первого и второго ребенка в размере около 10,5 тыс. рублей. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин в интервью «РИА Новости».

Он пояснил, что размер пособий будет определяться на основе регионального прожиточного минимума ребенка.

«Выплата будет в следующем году 10,5 тыс. рублей в среднем. Минимальная — в Белгородской области, максимальная — в Чукотском автономном округе», — отметил министр.

По его словам, для получения материнских пособий по первому ребенку гражданам необходимо обращаться в органы соцзащиты, а по второму ребенку — в органы Пенсионного фонда России. Кроме того, родители смогут обратиться за получением обеих выплат в МФЦ.

«С учетом огромного опыта регионов и ПФР по назначению и выплате различных видов помощи организационных сбоев быть не должно», — заверил Максим Топилин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу выплат маткапитала до конца 2021 года, а также начать программу ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Помимо этого, с начала следующего года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первого ребенка, семьи будут получать пособия, пока ребенок не достигнет полутора лет.