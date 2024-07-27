Эксперты рассказали об актуальных инвестиционных инструментах

Среди актуальных инвестиционных инструментов в том числе можно выделить депозиты, биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы), считают опрошенные «Известиями» эксперты.

«В условиях роста процентной ставки привлекательными инвестиционными инструментами остаются депозиты, ставки по которым крупнейшие банки повысили заранее, предвосхищая решение ЦБ (Центробанка. — Ред.) РФ», — сказал партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Кроме того, по его мнению, в настоящее время также можно рассмотреть инвестиции в консервативные инструменты, такие как, например, высоколиквидные фонды денежного рынка.

«Ускорение оттока средств в депозиты после повышения регулятором базовой ставки негативно скажется на ликвидности фондового рынка, поэтому акции пока не представляют значительного интереса за исключением отдельных акций роста. На долговом рынке волатильность будет увеличиваться и существует риск распродаж, тем не менее имеет смысл держать основную часть облигационного портфеля в корпоративных флоатерах, то есть облигациях с плавающей ставкой», — отметил эксперт.

По его словам, высокодоходных облигаций всё еще стоит избегать в связи с накоплением кредитного риска из-за высоких ставок в экономике. Шатов добавил: с целью валютной диверсификации также могут быть интересны облигации в юанях и замещающие облигации, которые могут служить инструментом хеджирования от потенциальной девальвации рубля.

«Кроме того, не стоит забывать и о других традиционных защитных активах, работающих в условиях повышенной инфляции — это драгметаллы, такие как золото и серебро, как показывает практика, инвестиции в акции золотодобывающих компаний имеют большую вероятность принести высокий уровень доходности инвесторам», — обратил внимание партнер Capital Lab.

Эксперт рассказал, что, в случае если цикл повышения ставок близок к завершению, интересными стратегическими решениями становятся открытие долгосрочных депозитов под высокие ставки на два-три года, а также покупка облигаций с погашением через два-три года.

«Государственные облигации сейчас дают [приблизительно] 15,5% доходности на срок вплоть до 19 лет, а корпоративные приносят в районе 20–22%. Что касается акций, то инвестировать следует крайне аккуратно в акции роста, которые наиболее чувствительны к изменениям ключевой ставки», — подчеркнул Шатов.

В свою очередь, руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова рассказала, что высокая ключевая ставка и возможность ее дальнейшего роста делает наиболее привлекательными для инвестора БПИФы денежного рынка.

«Доходность фонда четко следует за ключевой ставкой и автоматически меняется при ее изменении. Этот инструмент сейчас является наиболее гибким, ликвидным и удобным. Приобрести БПИФы денежного рынка можно на брокерский счет», — заключила эксперт.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

Ранее, 4 мая, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала «Известиям», что при небольшом объеме свободных 50 тыс. рублей можно рассмотреть разные способы инвестирования — от классических депозитов до вложений в ценные бумаги. В то же время эксперт подчеркнула, что неопытным инвесторам лучше всего ориентироваться на консервативные с точки зрения риска инструменты.