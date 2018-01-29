Росстат сообщил о падении рождаемости в России до минимума за 10 лет

Рождаемость в России упала до минимума за десять лет. В 2016 году в стране появилось на свет, по данным Росстата, более чем на 200 тыс. младенцев меньше, чем в 2015 году.

Чечня стала единственным регионом РФ, где спада рождаемости зафиксировано не было, передает «РИА Новости».

В текущем году уровень рождаемости в России снизился сразу почти на 10,9%, следует из отчета ведомства. Родились 1,7 млн человек, что на 203,4 тыс. меньше, чем в прошлом году.

При этом смертность по сравнению с 2016 годом также снизилась — на 63,6 тыс. человек, составив 1,8 млн человек.

Таким образом, в 2016 году отмечался прирост населения на 5,4 тыс. человек, а в 2017 году убыль населения составила 134,4 тыс. человек.

Глава Минтруда РФ Максим Топилин предупреждал ранее, что для обеспечения роста численности населения уровень рождаемости в стране недостаточен, напоминает BFM.RU. Ситуация будет только ухудшаться в ближайшие годы, так как число женщин детородного возраста в России сократится на четверть и даже больше.

Министерство труда и социальной защиты России рекомендовало региональным властям принять собственные меры для повышения рождаемости в дополнение к уже действующим федеральным.

Напомним, ранее Росстат сообщал, что в настоящее время средний возраст российской женщины, которая впервые становится матерью, составляет 26 лет. Это на пять лет позже, чем в 1990-е годы.