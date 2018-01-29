Прямой эфир

Росстат сообщил о падении рождаемости в России до минимума за 10 лет

0
Фото: РИА Новости/Игорь Чабаненко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рождаемость в России упала до минимума за десять лет. В 2016 году в стране появилось на свет, по данным Росстата, более чем на 200 тыс. младенцев меньше, чем в 2015 году.

Чечня стала единственным регионом РФ, где спада рождаемости зафиксировано не было, передает «РИА Новости».

В текущем году уровень рождаемости в России снизился сразу почти на 10,9%, следует из отчета ведомства. Родились 1,7 млн человек, что на 203,4 тыс. меньше, чем в прошлом году.

При этом смертность по сравнению с 2016 годом также снизилась — на 63,6 тыс. человек, составив 1,8 млн человек.

Таким образом, в 2016 году отмечался прирост населения на 5,4 тыс. человек, а в 2017 году убыль населения составила 134,4 тыс. человек.

Глава Минтруда РФ Максим Топилин предупреждал ранее, что для обеспечения роста численности населения уровень рождаемости в стране недостаточен, напоминает BFM.RU. Ситуация будет только ухудшаться в ближайшие годы, так как число женщин детородного возраста в России сократится на четверть и даже больше.

Министерство труда и социальной защиты России рекомендовало региональным властям принять собственные меры для повышения рождаемости в дополнение к уже действующим федеральным.

Напомним, ранее Росстат сообщал, что в настоящее время средний возраст российской женщины, которая впервые становится матерью, составляет 26 лет. Это на пять лет позже, чем в 1990-е годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтруд рекомендовал регионам простимулировать рождаемость
Россиянки отложили материнство
Женщины стали рожать первенца на пять лет позже

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017