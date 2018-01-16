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Минтруд рекомендовал регионам простимулировать рождаемость

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Фото: ТАСС/Павел Смертин
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Министерство труда и социальной защиты России рекомендовало властям регионов принять собственные меры для повышения рождаемости в дополнение к уже действующим федеральным.

Соответствующее письмо, копии которого ведомство направило губернаторам, имеется в распоряжении «Известий».

Согласно проекту методических рекомендаций, Минтруд предлагает ввести дополнительные выплаты для матерей, принять меры по улучшению жилищных условий, а также по созданию 12-часовых детских садов.

В письме отмечается, что такая поддержка «должна носить стимулирующий характер и не подменяться мерами социальной защиты», а также касаться всех семей, независимо от доходов.

Плановые показатели «по повышению рождаемости, снижению смертности и миграционному приросту» власти субъектов РФ должны определить до 2020 года.

После внесения всех предложений и рекомендаций документ Минтруда будет отправлен на утверждение в правительство.

Подробнее — в материале «Известий»: Демографический редактор

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