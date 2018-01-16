Демографический редактор

Власти регионов должны принять собственные меры для повышения рождаемости в дополнение к действующим федеральным. Минтруд направил губернаторам письма с такими рекомендациями. Речь о дополнительных денежных выплатах, к примеру, региональном материнском капитале, улучшении жилищных условий для семей, создании 12-часовых детских садов. Причем меры должны касаться всех семей, независимо от их доходов. Дополнительная поддержка необходима, так как в последние два года рождаемость падает и демографическая ситуация может ухудшиться, отмечают чиновники.

О необходимости принять дополнительные меры по увеличению рождаемости сказано в проекте методических рекомендаций, подготовленных Минтрудом. Ведомство уже направило их в регионы (письмо за подписью первого замминистра Алексея Вовченко есть в распоряжении «Известий»). Опираясь на рекомендации, власти субъектов должны определить плановые показатели до 2020 года «по повышению рождаемости, снижению смертности и миграционному приросту» и могут предложить свои дополнения в документ, после чего он будет отправлен на утверждение в правительство.

В проекте Минтруда указано, что «региональными планами должно быть предусмотрено принятие новых мер, которые могли бы оказать дополнительное стимулирующее воздействие на рождаемость». Речь о дополнительной поддержке со стороны субъектов дополнительно к действующим федеральным программам — например, региональном материнском капитале, ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка и т.п., поясняется в документе.

В рекомендациях указаны основные направления мер по повышению рождаемости. Это прямая материальная поддержка — периодические и разовые выплаты. Также губернаторы должны создавать «условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей и профессиональных обязанностей». Это, например, создание в яслях и детсадах дополнительных мест «в режиме полного дня (10,5–12 часов пребывания)». Также региональным чиновникам рекомендовали улучшать жилищные условия семьям с детьми, формировать «дружественную к семьям среду обитания».

«Меры по повышению рождаемости должны носить стимулирующий характер и не подменяться мерами социальной защиты, предоставляемыми с учетом нуждаемости и адресности. Объем материальной поддержки и мер нематериального характера для семей с детьми должен быть значимым для потенциальных получателей», — отмечено в документе.

В нем также указано, что «в большинстве субъектов РФ в 2016 и 2017 годах отмечена негативная динамика рождаемости». Снижение впервые за 11 лет произошло в 2016 году и «свидетельствует о том, что действующие меры недостаточны и без принятия дополнительных мер снижение рождаемости может усилиться».

В пресс-службе Минтруда не смогли предоставить оперативных комментариев.

Снижение рождаемости связано с уменьшением численности женщин репродуктивного возраста, поскольку в эту возрастную группу вступают малочисленные поколения родившихся в 1990-х годах, отметили в пресс-службе губернатора Омской области. Врио губернатора Александр Бурков сообщил «Известиям», что в регионе уже действуют дополнительные меры поддержки, например ежемесячные выплаты на второго и третьего ребенка (до достижения им трех лет) семьям, чей доход не превышает величину регионального прожиточного минимума.

— Еще одна мера поддержки — возможность досрочного использования средств областного материнского капитала на газификацию жилого помещения. С нового года увеличен на 20% размер денежной выплаты многодетным семьям — до 375 рублей в месяц, ее теперь можно получать не каждый месяц, а единовременно, — заявил Александр Бурков.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал «Известиям», что считает самой эффективной мерой по стимулированию рождаемости помощь в приобретении жилья.

— В нашем регионе с этого года уже начала действовать программа льготного ипотечного кредитования. То есть из регионального бюджета будут выделены деньги на то, чтобы компенсировать затраты на получение нового жилья. Мы планируем закрывать почти весь первый взнос. А так как для молодых семей сейчас и без того действует льготное кредитование, квартиры станут доступнее. Но помогать мы будем не только молодым, а всем семьям, вне зависимости от возраста и количества детей в семье. Главное, чтобы ребенок родился в 2018 году, — рассказал Антон Алиханов.

Он также отметил, что если программа даст результаты, то ее продлят.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что в регионе будут активно защищать права беременных женщин.

— Мы предлагаем установить для них пониженные нормы выработки. Женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, необходимо предоставлять отпуск в удобное для них время. Важно не допустить, чтобы они попадали под сокращение. Детям работающих мам необходимо предоставлять льготные путевки в оздоровительные лагеря, — сказал губернатор «Известиям».

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов полагает, что точечная материальная помощь, которую могут предложить региональные власти, не окажет существенного влияния на рождаемость.

— Сейчас многие люди детородного возраста стараются переехать в крупные города. А их ритм не предполагает возможности рожать много детей, они скорее для зарабатывания денег. Поэтому необходимо в целом создавать комфортные условия для проживания в регионах, повысить зарплаты. Тогда те, кто останется в малых городах, задумаются над рождением ребенка, — считает эксперт.

Как ранее писали «Известия», один из приоритетов социальной политики — улучшение демографической ситуации. Например, с этого года россияне начнут получать выплаты за рождение первенца. Программу материнского капитала продлили до конца 2021-го. 2018–2027 годы объявлены Десятилетием детства.

На днях правительство утвердило правила господдержки ипотеки для семей с детьми. Субсидирование процентной ставки до уровня 6% в течение трех или пяти лет предусмотрено для семей «при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребенка». Господдержку получат заемщики, которые возьмут кредит на квартиру в новостройке или рефинансируют действующий.