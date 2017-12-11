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Топилин не исключил новых мер по поддержке демографической ситуации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России могут появиться дополнительные демографические меры через 2–3 года, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

По его словам, какие именно это будут программы, покажет развитие ситуации.

«В условиях, когда у нас количество женщин снижается, и это будет продолжаться еще 15 лет, то, безусловно, мы будем смотреть, как будут действовать новые меры, как будет себя вести рождаемость», — приводит слова Топилина «РИА Новости».

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить программу по выплате материнского капитала, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей при рождении второго и третьего ребенка, а также ввести ежемесячные выплаты при рождении первенца.

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