Кабмин утвердил распределение средств на выплаты при рождении первенца

Правительство России утвердило распределение субвенций из федерального бюджета регионам на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Речь идет о 21,4 млрд рублей, сообщается на сайте кабмина.

Закон о введении ежемесячных выплат при рождении первенца президент РФ Владимир Путин подписал 28 декабря.

Пособие будет рассчитываться с учетом дохода семьи. Выплата пособий будет касаться около 340 тыс. семей ежегодно. Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей.