Брачный вопрос

Сожительство в России предложили приравнять к официальному браку — с такой инициативой выступил сенатор Антон Беляков. Законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы. Чем продиктована данная инициатива и что она может означать для гражданских пар, разбирался портал iz.ru.

О чем идет речь?

Авторы инициативы предлагают ввести в России на законодательном уровне новое понятие — «фактические брачные отношения». Распространяться оно будет на бездетные пары, которые прожили вместе пять лет и больше. В случае если у пары есть общий ребенок, то минимальный срок совместного проживания сократится до двух лет.

«Фактические брачные отношения — не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)», — цитирует текст документа ТАСС.

Учитывая, что законопроект приравнивает длительное совместное проживание к официальному браку, он предусматривает те же ограничения для партнеров. Как и в случае с официальным штампом в паспорте, пара не будет считаться состоящей в фактическом браке, если кто-то из партнеров уже расписан с другим человеком, если участники не достигли совершеннолетия или являются близкими родственниками.

Для чего это нужно?

Авторы считают, что изменения в Семейном кодексе позволят защитить права партнеров в случае расставания. Пока, правда, речь идет только о разделе имущества. Всё, что было нажито в период сожительства, будет считаться совместной собственностью. Соответственно, при попытке его разделить вступят в силу те же правила, что и при официальном разводе: каждый из партнеров будет иметь право претендовать на свою долю.

Это важно, в первую очередь, если речь идет о крупных приобретениях — например, машине или недвижимости, которую партнеры купили вместе, но записали на кого-то одного.

А если такие вопросы мы решаем сами?

Чтобы понять, как будет работать новый закон (если он будет принят), проще всего представить аналогичную ситуацию, но в переложении на историю расставания официальных супругов.

Гражданским парам, желающим, например, в случае расставания поделить имущество определенным образом, нужно сразу заключить договор, в котором будут оговариваться доли партнеров. Если такого документа к моменту расставания не будет, всё имущество признают совместным — и поделят соответствующим образом.

Почему сейчас?

Как объяснил журналистам сенатор Антон Беляков, к этой инициативе его подтолкнула статистика, по которой россияне всё реже вступают в официальный брак, а чаще всего вообще не видят разницы между совместной жизнью со штампом в паспорте и без него.

По статистике Минтруда, отметил сенатор, 2016-й стал самым «бедным» на официальные браки с середины 1990-х годов — и это в целом соответствует мировой тенденции.

— Также, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи, — приводит ТАСС его слова. Такие гражданские отношения, считает Беляков, — это новый институт, который должен быть признан таковым и подлежать защите со стороны государства.

В январе 2018 года Росстат, действительно, сообщил о сокращении числа женщин, желающих официально оформить отношения в загсе. Но еще в августе 2017-го, по данным другого исследования, проведенного ВЦИОМом, абсолютное большинство опрошенных россиян (78%) заявило, что семейные отношения должны быть зарегистрированы. Так что неясно, правда ли россияне так уж охладели к бракам.

Какие-то примеры есть?

Да. Похожие нормы уже действуют в Швеции, Нидерландах, Норвегии, Франции и Германии.

В России, кстати, это тоже не новинка. «Фактический гражданский брак» в нашей стране уже вводился в 1926 году. Наличие совместного хозяйства и сам факт общего проживания считались достаточными основаниями для того, чтобы брак считался официальным, вплоть до 1944 года — когда эта норма официально была отменена.